Von 18 auf 24 Flüge: TUI stockt Angebot ab Linz auf

HÖRSCHING. Reiseveranstalter TUI Österreich setzt seine Bundesländeroffensive fort. Was die Oberösterreicher freuen dürfte: Der größte Zuwachs entfällt dabei auf das Angebot ab Linz.

Von den 24 wöchentlichen Flügen dieses Sommers wurden sechs neu ins Programm aufgenommen. Griechenland-Urlauber dürfen sich etwa über eine zusätzliche Verbindung nach Kreta (sonntags) freuen. Insgesamt werden sechs Inseln zwölf Mal wöchentlich angeflogen. Die Türkei, als Aufsteiger des Sommers, wird mit einem zusätzlichen Flug (mittwochs) bedacht. Ein Anstieg an Urlaubsgästen wird auch für Tunesien und Ägypten erwartet. "Daher auch der neue Vollcharter, der immer am Mittwoch in der Hochsaison direkt ab Linz nach Monastir fliegt, und der neu aufgelegte Flug in den ägyptischen Ferienort Sharm-el-Sheikh", sagte die Geschäftsführerin von TUI Österreich, Lisa Weddig, beim gestrigen Pressegespräch auf dem Flughafen Linz. Ergänzt werden die Neuheiten im Linz-Programm um jeweils eine neue Verbindung nach Bulgarien (samstags) und Mallorca (sonntags).

Insgesamt zeigte sich Weddig bei ihrem Linz-Besuch äußerst zufrieden mit den bisherigen Sommerbuchungen , die "trotz des starken Vorjahres ein deutliches einstelliges Plus" aufweisen. Die unangefochtenen Trenddestinationen der Österreicher heißen nach wie vor Griechenland und Spanien, gefolgt von der Türkei, Italien und Ägypten.

