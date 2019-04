Börsetag: US-Unternehmen legten Zahn zu

SAN FRANCISCO. Der Börsetag war heute, Dienstag, von Quartalszahlen zahlreicher US-Firmen geprägt. Hier eine Auswahl.

Der Kurznachrichtendienst Twitter steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 787 Millionen Dollar (699,6 Millionen Euro). Der Gewinn sprang von 61 auf 191 Millionen Dollar – wovon allerdings 124 Millionen auf eine Steuergutschrift zurückgingen.

Wachstum verzeichnete auch Coca-Cola. Der Getränkekonzern steigerte den Gewinn in den ersten drei Monaten um 23 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro). Dies lag an einer stärkeren Nachfrage nach Mineralwasser und Limonaden sowie an höheren Preisen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf acht Milliarden Dollar.

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble profitierte ebenfalls von einer steigenden Nachfrage. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um mehr als neun Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro), der Umsatz um rund ein Prozent auf 16,46 Milliarden Dollar.

Weniger gut erging es dem Motorradhersteller Harley-Davidson. Die Kultmarke musste im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 1,54 auf 1,38 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) hinnehmen. Der Nettogewinn sank von 174,8 auf 127,9 Millionen Dollar. Das rief auch US-Präsident Donald Trump auf den Plan. Auf Twitter machte er seinem Ärger darüber Luft, dass das US-Traditionsunternehmen in der EU unter erhöhten Zöllen litt, die wegen des Handelsstreits verhängt worden waren. "So unfair gegenüber den USA", schrieb Trump und drohte mit Vergeltung.

In Wien gab es am Tag nach den Osterferien wenig Bewegung. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Donnerstag-Schluss um 0,11 Prozent auf 3297,67 Zähler.

