Zaghafter Winter, Mühlviertler Überraschung, harter Megxit: Die Top-Themen am Sonntag

Wer sich im Zentralraum auf Schnee gefreut hatte, wurde enttäuscht: Frau Holle ziert sich weiter, auch die kommende Woche bringt kaum Niederschlag. >> Die genaue Prognose

Bravo! Die Mühlviertlerin Elisa Mörzinger war die große Überraschung beim Parallel-Riesentorlauf der Damen in Sestriere. Die 22-jährige Altenfeldnerin scheiterte erst im Finale an Clara Direz. >> Mehr Infos

Darüber spricht Oberösterreich

Darüber spricht Oberösterreich

Traditionell zünftig ging Samstagabend der Jägerball im Palais Kaufmännischer Verein über die Bühne, zu dem die Linzer Jagdclubs Diana und Hubertus einluden. >> Die besten Bilder

So wird das Wetter

In der Nacht halten sich oft noch dichte Wolken mit einigen Schneeschauern, wobei anfangs im östlichen Mühlviertel und am Alpenrand am meisten Schnee zusammenkommen sollte. Im Flachland schneit es meist unergiebig. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 0 Grad. Die Wolken halten sich zum teil bis in den Montagnachmittag hinein. Maximal sind 3 Grad möglich.