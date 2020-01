Korpulenter Räuber bedrohte Kassier mit Messer: Ermittler bitten um Hinweise

Der Täter trug eine schwarze Jogginghose, war mit einer Sturmhaube maskiert, seine Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Es war laut Polizei genau 19:24 Uhr, als der Mann die Tankstelle in der Salzburgerstraße betrat. Er bedrohte den Angestellten mit dem Messer und forderte ihn auf, das Geld aus der Kasse in eine Papiertasche zu packen, was der Mann auch tat.

Der Räuber flüchtete daraufhin zu Fuß stadtauswärts. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos, das Landeskriminalamt ermittelt. Der Täter hat gebrochen Deutsch gesprochen, war korpulent und etwa 1,75 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann.

Parallelen zu Überfall im Mai

Die Tat hat Parallelen zu einem Raubüberfall im Mai auf ein Fastfood-Lokal in Wels. Auch da war der Täter – wie berichtet – mit einem Messer bewaffnet und trug eine Sturmhaube.

Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 059133 40 3333.

Lokalisierung: Der Tatort liegt in der Salzburgerstraße im Welser Stadtteil Lichtenegg: