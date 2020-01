Weiter Warten auf den Winter: Neue Woche bringt wieder kaum Schnee

Von der "geschlossenen Schneedecke", die die Meteorologen für das Wochenende vorausgesagt hatten, war in der Landeshauptstadt am Sonntag kaum etwas zu bemerken. Immerhin schickte der Winter mit ein paar Flocken am Nachmittag einen kurzen Gruß, der allerdings bei Temperaturen um 3,5 Grad nicht von Dauer sein dürfte.

In der Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun freute man sich am Sonntagvormittag hingegen über 30 Zentimeter Neuschnee, in Gosau über 20 Zentimeter. 15 Zentimeter Neuschnee meldeten die Verantwortlichen am Kasberg, 5 bis 10 Zentimeter in den kleineren Skigebieten im Mühlviertel registriert. Im Zentralraum wartet man in der kommenden Woche weiterhin vergeblich auf die weiße Pracht.

Die Webcams in Kirchschlag bei Linz haben das kurze, aber dichte Schneegestöber am Sonntagnachmittag aufgezeichnet:

So wird der Start in die neue Woche: In der Nacht auf Montag halten sich oft dichte Wolken mit einigen Schneeschauern. Im östlichen Mühlviertel und am Alpenrand sollte dabei am meisten Schnee zusammenkommen. Im Flachland schneit es meist nur unergiebig. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 0 Grad.

Die Wolkendecke bleibt am Montagvormittag dicht, im Süden Oberösterreichs ist mit letzten, unergiebigen Schneeschauern zu rechnen. Später lockern die Wolken auf und die Sonne kommt öfter hervor, vermehrt im Gebirge. Maximal 3 Grad sind möglich.

Bis zu -12 Grad in der Nacht auf Dienstag

Warm anziehen heißt es am Dienstagmorgen, es könnte die kälteste Nacht des noch jungen Jahres bevorstehen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -12 Grad. Am Dienstag geht es vor allem im Gebirge und im Mühlviertel sehr sonnig weiter, im Flachland halten sich hochnebelartige Wolken oder Nebelfelder hartnäckig bis über Mittag. Die Höchstwerte erreichen -3 bis 5 Grad.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Häufig zeigt sich die Sonne, Nebelfelder im Alpenvorland sind dabei wieder oft dabei. Je nach Sonne oder Nebel liegen die Temperaturen bei 0 bis 6 Grad. Wenige Änderungen gibt es am Donnerstag. Meist geht es sehr sonnig und trocken weiter, ab und zu machen sich hohe Wolken bemerkbar. Höchstwerte: 1 bis 5 Grad.

