Grüne wählen neuen Landessprecher

LINZ. 117 Delegierte wählen heute im Volkshaus Pichling den neuen Landesvorstand. Stefan Kaineder wird neuer Landessprecher und übernimmt damit die Funktion von Maria Buchmayr.

Das Nationalratswahl-Debakel 2017 steckt den Grünen auch in Oberösterreich noch in den Knochen, aber die Landesversammlung am heutigen Samstag soll ein Zeichne sein: Aufbruch, Neustart, Motivation. Das macht auch die Neuaufstellung des Landesvorstandes deutlich. Maria Buchmayr hatte im Jänner angekündigt ihre Funktion als Landessprecherin zurückzulegen. Der logische Nachfolger Stefan Kaineder (34) ließ sich zwar etwas bitten, machte aber schließlich Anfang März seine Kandidatur öffentlich. Entscheidend dafür war auch, dass es keinen Gegenkandidaten geben wird. Aus den Kampfabstimmungen der vergangenen Jahre hatte man gelernt.

Eine entsprechend ruhige Veranstaltung wird erwartete.

Der erste Programmpunkt war allerdings ein emotionaler und vor allem trauriger: Das Gedenken an die kürzlich verstorbenen Gabi Moser. "Sie war eine große Politikerin und ein großer Mensch", erinnerte Maria Buchmayr an Moser: "Gabi hängte ihre Verdienste nicht an die große Glocke, sie tat einfach. Sie hat nie auf die große Bühne gedrängt. Die politische Arbeit war ihre Bühne."

Auch Eleonora Ries wurde gedacht, sie war Gemeinderätin in Mattighofen seit Mitte der 1990er Jahre. Ries ist am 24. März verstorben.

Abschiedsrede von Buchmayr

Nach sechs Jahren als Landessprecherin legte Maria Buchmayr ihre Funktion zurück. Die Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, war schon im Sommer gefallen, wie Buchmayr in ihrem persönlichen Rückblick erklärte. Nun sei die Zeit für einen Wechsel, die schwierige Phase der Partei vorbei: "Ich habe den Eindruck, dass wir voll auf Kurs sind, die Motivation ist wieder da." In den vergangen zwei Jahren sei ihr bewusst geworden, dass die Zeit für die inhaltliche Arbeit als Landessprecherin sehr knapp geworden sei: "Und jetzt kann ich mich als stellvertretende Klubobfrau wieder voll in die inhaltliche Arbeit stürzen."

Buchmayr nahm auch Bezug auf aktuelle Entwicklungen, die "zeigen, dass es die Grünen mehr denn je braucht": Umweltschutz, Klimawandel, Brexit und Rechtsextremismus.

"Ich möchte mich bei euch allen für eure Unterstützung und Vertrauen in den vergangenen sechs Jahren bedanken", so Buchmayr abschließend: "Ohne euch geht's nicht." Zum Abschied gab es Standing Ovations und langanhaltenden Applaus für die sichtlich gerührte Buchmayr.

"An diesem Tag werden die Weichen für die Grünen neu gestellt", sagte danach Klubobmann Gottfried Hirz und verwies noch einmal auf die herausfordernden Zeit, in der Buchmayr die Funktion übernommen hatte: "Dafür möchte ich einmal ganz groß Danke sagen." Dass sich Buchmayr weiterhin einbringen will „freut mich als Klubobmann besonders“, so Hirz. Angesichts von „Schwarz-Blau im Land“ gebe es ohnehin noch viel zu tun.

Natürlich durften Abschiedsgeschenke nicht fehlen: Ein Gutschein für ein Bergsport-Fachgeschäft und eine grüne Wander-Trinkflasche.

Mit dem Thema „Ausbildung statt Abschiebung“ ging es danach weiter. Bei Abschiebungen werde oft ideologisch argumentiert und vergessen, dass es um Menschen gehe, so Landesrat Rudi Anschober. Er zeigte sich zuversichtlich, denn: „Es beginnt sich langsam etwas zu bewegen.“ Immer mehr würden sich dazu entschließen, diesem Weg zu folgen: „Wir kämpfen dafür, dass sich Menschlichkeit und die wirtschaftliche Vernunft durchsetzen.“

(Wir berichten direkt aus dem Volkshaus Pichling, der Artikel wird laufend aktualisiert.)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema