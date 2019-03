AK-Wahl-Posting: ÖVP droht SPÖ mit Klage

LINZ. Mit einer Klagsdrohung reagierte die ÖVP Oberösterreich auf den Brief von Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer an Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Darin wurde wie berichtet auf folgendes Posting der ÖVP Hartkirchen Bezug genommen: "Die Stimmzettel kommen dann gesammelt ins Bezirksbüro, werden dort geöffnet und ausgezählt." Kalliauer forderte Stelzer auf, diese Vorgänge zu stoppen, weil sie dem Wahlrecht widersprächen. Die SPÖ spricht von einem "Skandal". Diesen sieht die ÖVP hingegen bei der SPÖ: "Mit Bezirksbüro war im Posting ausdrücklich die AK-Bezirksstelle gemeint", sagt VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: "Sollte die SPÖ weiter unwahre Vorwürfe verbreiten, werden wir eine Unterlassungsklage einreichen." Die SP wolle von dem "roten AK-Wahl-Skandal um die Briefwahl" ablenken.

Die FPÖ sieht sich durch die Vorgänge in ihrer Forderung bestätigt, an einem Tag in den Gemeindeämtern wählen zu lassen.

