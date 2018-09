Höhere Gehälter für Bürgermeister

LINZ. 250 bis 500 Euro brutto mehr im Monat – Gemeinderäte werden verkleinert.

Künftig 8805 statt 9369 Mandate Bild: OÖN

Oberösterreichs Bürgermeister werden ab nächstem Jahr mehr verdienen. Die Gehälter für die 314 nebenberuflichen Ortschefs steigen um 500 Euro brutto pro Monat, jene für die 125 Hauptberuflichen um 250 Euro. Die Erhöhung ist Thema bei der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag.

Es gehe um einen spürbaren Akt der Wertschätzung, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Die Bürgermeister übernehmen Verantwortung in den Regionen."

Verglichen mit anderen Bundesländern verdienen Oberösterreichs Bürgermeister derzeit mittelmäßig (hauptberufliche) bzw. am wenigsten (nebenberufliche). Konkret sind es laut Bezügegesetz hauptberuflich 3144 Euro brutto pro Monat in Gemeinden bis 1000 Einwohner und 8756 Euro in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern (dazwischen gibt es sechs Abstufungen). Bei den Nebenberuflern gehen die Gehälter aktuell von 2246 Euro bis 6567 Euro. Die Erhöhung wird die Gemeinden insgesamt rund 2,6 Millionen Euro kosten. Dennoch war der Gemeindebund voll dafür. "Wir hatten zuletzt fünf Null-Lohnrunden", sagt Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer.

Auch die Zahl der Gemeinderats-Mandate wird sich ändern – in der neuen Legislaturperiode ab 2021 wird es in Oberösterreich um 564 weniger geben. Derzeit sind es 9369. Der Wunsch, die Grenzen bei der Einwohner-Zahl, ab der es größere Gemeinderäte braucht, zu adaptieren, kam aus vielen Gemeinden. So können Sitzungsgelder gespart werden. (az)

