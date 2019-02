Van der Bellen: Verneigung vor den Opfern der Shoa

JERUSALEM. Bundespräsident in Israel: "Viele Österreicher waren Täter"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer in Yad Vashem. Bild: APA/AFP/GALI TIBBON

"Lassen Sie mich unmissverständlich sagen: Österreich ist mitverantwortlich für die Shoah. Viele Österreicher waren unter den Tätern", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern bei seinem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Es war dies die erste Station seines Staatsbesuches in Israel – eine immer sensible Aufgabe für ein österreichisches Staatsoberhaupt. Man verbeuge sich in Demut vor den Opfern, so Van der Bellen. Österreich habe sich zu seiner Mitverantwortung für den Holocaust "erst spät, sehr spät" bekannt. "Das hat unser Verhältnis lange Zeit schwierig gemacht", sagte Van der Bellen zu Israels Staatspräsident Reuven Rivlin, mit dem er in Yad Vashem einer Gedenkzeremonie für die sechs Millionen unter dem Nationalsozialismus ermordeten Juden beiwohnte.

"Der Antisemitismus der Nationalsozialisten ist nicht vom Himmel gefallen. Er war schon zuvor in der österreichischen Gesellschaft sehr stark präsent. Die Shoah war der grausame Höhepunkt. Es darf daher keine Toleranz gegenüber Antisemitismus geben", sagte Van der Bellen. "Unser Ziel ist es, dass jüdisches Leben überall, ob in Israel, ob in Europa oder sonst wo, sicher und unbehelligt möglich ist. Das ist unsere Verantwortung. Das sind wir den Opfern der Shoah schuldig. Israel muss in Frieden leben können. Das ist in Österreich Konsens und ein nationales Anliegen", so der Bundespräsident.

Von Israels Präsident Rivlin gab es für Van der Bellen einen herzlichen Empfang mit militärischen Ehren. "Sie sind ein wahrer Freund des Staates Israel und des jüdischen Volkes", begrüßte Rivlin Van der Bellen in Jerusalem. Auch Rivlin widmete sich in seiner Rede dem Kampf gegen den Antisemitismus. Er erwähnte 50 antisemitische Vorfälle in Österreich im vergangenen Jahr, lobte aber das Engagement der von Kanzler Sebastian Kurz (VP) geführten Regierung im Kampf gegen den Antisemitismus.

Israel: FPÖ-Boykott bleibt

In seiner Haltung gegenüber der FPÖ bleibt Israel hart: Es wird weiterhin keine offiziellen Kontakte zu FP-Mitgliedern in der Bundesregierung geben. Israel begründet diesen Boykott mit den "antisemitischen Wurzeln" der Freiheitlichen.

Bundespräsident Van der Bellen hatte sich bei Rivlin dafür starkgemacht, zumindest mit der zwar auf einem FPÖ-Ticket in die Regierung gekommenen, aber eigentlich parteifreien Außenministerin Karin Kneissl Kontakte zu pflegen. Van der Bellen bezeichnete die Lage derzeit allerdings als "wenig erfolgversprechend". In Israel wird am 9. April gewählt. Zugeständnisse in Richtung FPÖ würden im Wahlkampf nicht gut ankommen.

