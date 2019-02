FPÖ präsentiert EU-Liste

LINZ. Die FPÖ hat am Montag ihre Liste für die EU-Wahl am 26. Mai fixiert. Wer neben Harald Vilimsky noch darauf steht, wird heute bei einer Pressekonferenz verraten.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache (l.) und FPÖ-EU-Abgeordneter Harald Vilimsky Bild: (APA)

Nach dem Beschluss gestern in Bundesparteivorstand und Bundesparteileitung wird es heute eine Pressekonferenz mit Parteiobmann Heinz-Christian Strache sowie Generalsekretär und EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky geben.

Vilimsky ist gestern auch, wie erwartet, zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gewählt worden. Auf den Plätzen zwei bis fünf finden sich jene Kandidaten, über die die OÖNachrichten schon in der Vorwoche exklusiv berichtet hatten.

Video: Der Europa-Abgeordnete will eine Allianz EU-kritischer Fraktionen, sagt er am Montag in der "ZIB 2".

Hinter Vilimsky folgt der steirische EU-Abgeordnete Georg Mayer. Auf Platz drei wurde die 31-jährige Nationalratsabgeordnete Petra Steger aufgestellt. Die Tochter des früheren FPÖ-Vizekanzlers und aktuellen ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger betreut im Parlament derzeit die Agenden Europa und Sport.

Der von der FPÖ Oberösterreich als Spitzenkandidat nominierte Nationalratsabgeordnete Roman Haider ist auf Platz vier der Bundesliste gereiht. Der Unternehmensberater aus Aschach ist seit 2008 im Parlament, derzeit agiert er als außenpolitischer Sprecher des FPÖ-Klubs.

Auf Platz fünf wurde die niederösterreichische Landtagsabgeordnete Vesna Schuster nominiert.

Die ÖVP und die SPÖ haben ihre EU-Wahllisten bereits vor längerer Zeit beschlossen, mit Othmar Karas und Andreas Schieder als Spitzenkandidaten.

