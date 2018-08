Wie die FPÖ Moser in die BVT-Affäre verstrickt

WIEN. Inneres versus Justiz: Wer hat die illegale Razzia politisch zu verantworten?

Angespannte Situation zwischen Josef Moser und Herbert Kickl Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Opposition schöpft alle Möglichkeiten aus, um Licht in die BVT-Affäre zu bringen. Gestern wurde eine dritte Nationalratssondersitzung beantragt. Dabei soll ein Misstrauensantrag gegen Herbert Kickl (FP) eingebracht werden. Der Innenminister sei Drahtzieher und Hauptverantwortlicher für die illegalen Hausdurchsuchungen gewesen, sagte Jan Krainer, SP-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, der nächste Woche beginnt. Die Liste Pilz berief zusätzlich für Montag den Nationalen Sicherheitsrat ein.

Am Dienstag war eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien publik geworden, wonach die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nicht rechtens war. Kickl wies alle Verantwortung von sich, schließlich habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen angeordnet. Die Justiz sei zuständig.

Justizminister Josef Moser (VP) tappte umgehend in die Falle. Spontan setzte er eine Pressekonferenz an, wetterte gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft und kündigte eine Überprüfung an. Die Präsidentin der Staatsanwälte, Cornelia Koller, reagierte verwundert: "Es ist für mich ein unüblicher Vorgang, dass über die Medien ausgerichtet wird, dass Überprüfungen stattfinden."

Kritik am Minister

Ungewohnt heftig teilte gestern auch FP-Klubobmann Walter Rosenkranz gegen Moser aus: Dieser versuche sich "abzuputzen".

Der FPÖ ist es gelungen, Moser in die unglückselige BVT-Affäre hineinzuziehen. Dem Justizminister wird ohnehin im eigenen Apparat misstraut: Er würde sich in Justizfragen zu wenig auskennen und sei auch gar nicht daran interessiert. In der ÖVP halten viele Moser, der einst FP-Klubdirektor war, für einen Blauen. Die Freiheitlichen wiederum sehen ihn als VP-Mann.

Als die BVT-Razzia Ende Februar stattfand, erfuhr Moser davon erst im Nachhinein. Sein Krisenmanagement missglückte, einige seiner Erklärungen wurden revidiert.

Kickl, der die Ermittlungen gegen das BVT losgetreten hatte, wird es trotzdem schwerlich gelingen, die Schuld auf die Justiz abzuwälzen. Gestern meldete sich sein Generalsekretär Peter Goldgruber zu Wort. Er bestritt, dass er Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt habe, die Razzien durchzuführen. Die einvernommenen Zeugen wussten anderes zu berichten.

In der FPÖ erwartet man nicht, dass Kickl der U-Ausschuss schaden wird. Es ist derzeit auch nicht geplant, Goldgruber zu opfern. "Warum sollten wir ihn uns hinausschießen lassen", hieß es dazu. Schließlich habe er nur versucht, das schwarze Netzwerk im Innenressort aufzudecken.

Schweigen des Kanzlers

SP-Chef Christian Kern bemühte sich, Sebastian Kurz hineinzuziehen. "Ich halte das dröhnende Schweigen des Kanzlers für nicht angemessen", sagte Kern. Aus dem Umfeld von Kurz ist zu hören, dass er vorerst nicht daran denke, in der Causa Position zu beziehen.

Ermittlungen, Durchsuchungen und offene Fragen

Was passiert mit den Daten, die bei den Hausdurchsuchungen sichergestellt wurden?

Das Oberlandesgericht (OLG) hat die Hausdurchsuchungen in fast allen Fällen als nicht rechtmäßig definiert. Daher ist offen, was genau mit den Akten passiert, die bei eben diesen Durchsuchungen beschlagnahmt wurden. Sie liegen derzeit bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). In anderen Ländern ist die Rechtslage klar: „Illegal“ beschaffte Beweismittel dürfen nicht verwendet werden. In Österreich gibt es ein solches Beweisverwertungsverbot nicht.

Wie kam es zu den Hausdurchsuchungen?

Die WKStA hatte gegen einige Mitarbeiter des BVT Ermittlungen aufgenommen. Diese wurden von Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber durch die Beibringung von Zeugen massiv unterstützt. Deshalb spricht Justizminister Moser (VP) nun auch von „Ermittlungsdruck“, den das Innenministerium aufgebaut habe. Ein Journalrichter erteilte die Bewilligung für die Razzien mündlich um 22.30 Uhr am 27. Februar. Ihm beschied das OLG nun „mangelnde Akteneinsicht“.

Worum geht es bei den Ermittlungen?

Das Verfahren läuft gegen acht Beschuldigte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches. Konkret geht es um das Kopieren und Speichern von eigentlich zu löschenden Daten bzw. unterlassene diesbezügliche Anweisungen sowie die Weitergabe von Reisepass-Rohlingen.

Warum die Aufregung, wenn es im BVT offenbar tatsächlich Verfehlungen gab?

Vorwürfe und auch Ermittlungen gibt es schon seit dem Sommer 2017. Brisant ist, dass im Februar 2018 plötzlich Razzien und Suspendierungen notwendig wurden und dass sich das Innenministerium – dessen Teil das BVT ist – so stark involviert hatte.

