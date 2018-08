BVT: Warnung aus Deutschland

WIEN. Ex-Chef des Bundesnachrichtendienstes: "Vorsicht geboten".

Ex-BND-Chef Hanning Bild: EPA

Die Opposition sieht sich durch internationale Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) bestätigt, Peter Pilz, der das BVT "blind und gelähmt" sieht, will den Nationalen Sicherheitsrat einberufen: Jüngster Anlass sind Aussagen des früheren Chefs des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) von 1998 bis 2005, August Hanning.

Dieser warnte am Mittwoch in der "Bild" zur Vorsicht: "Bei einem Dienst, der seine sensibelsten Geheimnisse, Infomationen und Quellen von Partnerdiensten nicht schützen kann, ist Vorsicht geboten." Am Wochenende hatte sich, wie berichtet, auch die "Washington Post" mit den Vorgängen im BVT beschäftigt: Andere Geheimdienste würden seit der Razzia im Februar keine sensiblen Informationen mehr teilen.

Man habe jetzt "leider de facto die amtliche Bestätigung: Das BVT wird nicht mehr als zuverlässiger Partner gesehen", reagierte Jan Krainer, SP-Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss, auf die Hanning-Aussagen. Auch Stephanie Krisper (Neos) sprach von einem "echten Risiko für die Sicherheit Österreichs".

BVT und Regierung widersprachen. "Die Zusammenarbeit mit den nachrichtlichen Partnerdiensten funktioniert in wesentlichen Bereichen, zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung, unverändert gut", sagte BVT-Chef Peter Gridling, aber auch: Man bemühe sich, das Vertrauen zu erhalten bzw. "in den Bereichen, in denen es geboten scheint, wiederherzustellen".

Kanzler Sebastian Kurz (VP) bestritt Vertrauensverluste. Er habe "manchmal das Gefühl, da ist der Wunsch Vater des Gedankens", sagte er in Richtung der Kritiker. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) betonte, dass Hanning "nicht mehr aktiv" sei.

