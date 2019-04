500 Landes-Jobs werden aus St. Pölten abgesiedelt

SANKT PÖLTEN/LINZ. Niederösterreich will Verwaltung regionalisieren – Auch Oberösterreich kündigt Maßnahmen an.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Das Land Niederösterreich will seine Verwaltung teils dezentralisieren und die Regionen stärken. So sollen in den kommenden Jahren 500 Landesdienst-Jobs von St. Pölten in die Bezirke ausgelagert werden. 134 Tele-Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen. Landesregierungssitzungen sollen künftig auch außerhalb von St. Pölten stattfinden können. Derzeit ist das nur für die Dauer außerordentlicher Verhältnisse, etwa Katastrophen, möglich.

Weiters sollen den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten Kompetenzen übertragen werden können.

Demnach werden sie allgemein oder fallweise ermächtigt, über bestimmte Angelegenheiten, die grundsätzlich in die Zuständigkeit einer anderen Behörde fallen, zu entscheiden.

Auch sollen die seit 2014 bestehenden Außenstellen des Landesverwaltungsgerichts in Mistelbach, Wiener Neustadt und Zwettl dauerhaft gesetzlich verankert werden.

Die entsprechenden Entscheidungen sind für die Landtagssitzung am Donnerstag geplant. Ziel sei eine „bürgernahe und effiziente Verwaltung direkt vor Ort“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) gestern, Montag.

Die Bezirkshauptmannschaften sollten als „regionale Kompetenzzentren“ gestärkt werden und die Möglichkeit zur Spezialisierung in bestimmten Bereichen bekommen.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagt auf Anfrage: „Ausreichende und attraktive Jobs im ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen, ist ein zentrales Ziel.“ Es seien schon konkrete Schritte gesetzt worden, etwa mit dem Kompetenzzentrum an der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach. Dort werden Anonymverfügungen an ausländische Autofahrer für ganz Oberösterreich abgearbeitet. „Weitere solche Schritte sollen folgen“, sagt Stelzer. Das Land biete bereits rund 270 Tele-Arbeitsplätze, auch hier sei ein weiterer Ausbau geplant.

