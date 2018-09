Panama entzieht Rettungsschiff "Aquarius" Flagge

ROM / PANAMA. Ohne Zulassung wird das letzte private Flüchtlings-Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer lahmgelegt.

Erst im Juni irrte die Aquarius tagelang im Mittelmeer umher. Bild: APA/AFP/CARLO HERMANN

Auf Betreiben Italiens will Panama dem Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" seine Flagge entziehen. Das Verfahren zum Entzug der Registrierung sei eingeleitet, erklärten die panamaischen Behörden. Grund sei eine Beschwerde der italienischen Behörden, wonach die "Aquarius" sich geweigert habe, aufgenommene Flüchtlinge in ihren Ausgangshafen zurückzubringen.

Der Verlust der Flagge würde das Rettungsschiff de facto lahmlegen. Die Hilfsorganisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterranée" zeigten sich "erschüttert" über das Vorgehen Panamas gegen das von ihnen betriebene Schiff. Der Flaggenentzug stelle "für die lebensrettende Seenothilfe einen schweren Rückschlag dar", erklärten die Nicht-Regierungs-Organisationen. Die "Aquarius" sei das einzige verbliebene nichtstaatliche Such- und Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer.

Beide Organisationen forderten die europäischen Regierungen auf, der "Aquarius" eine Fortsetzung des Einsatzes zu ermöglichen. Panama handle "unter wirtschaftlichem und politischem Druck von Italiens Regierung", kritisierten sie. Rom bestreitet jedoch, Druck auf Panama ausgeübt zu haben.

Zuletzt 58 Flüchtlinge gerettet

Erst am Sonntag nahm das Schiff vor Libyen weitere Migranten in Seenot auf. Nach einem komplizierten Einsatz und nach Verhandlungen mit der libyschen Küstenwache seien in internationalen Gewässern 47 Menschen aufgenommen worden, twitterte "SOS Mediterranée". Darunter seien 17 Minderjährige und eine Schwangere. Bereits vergangene Woche hatte das Rettungsschiff elf Migranten aufgenommen.

Bisher ist jedoch unklar, wohin die "Aquarius" fahren wird. Laut "SOS Mediterannée" war das Schiff am Wochenende in Kontakt mit mehreren Ländern, um die Zuweisung eines sicheren Hafens zu erbitten. Italien und Malta lehnten ein Einlaufen bereits ab. Italiens Innenminister Matteo Salvini (Lega) bekräftigte: "Für diese Herren bleiben Italiens Häfen geschlossen." Salvini möchte, dass die libyschen Behörden Rettungseinsätze übernehmen und Migranten wieder zurück ins Bürgerkriegsland bringen.

Die "Aquarius" war erst vor wenigen Tagen nach einer 19-tägigen Zwangspause von Marseille aus unter panamaischer Flagge wieder in See gestochen, nachdem die britische Kronkolonie Gibraltar dem Schiff seine Flagge entzogen hatte.

Das seit 2016 betriebene Schiff war bei vergangenen Missionen auf massive Probleme gestoßen, einen Hafen zu finden. Im Juni irrte die "Aquarius" mit mehr als 600 Flüchtlingen tagelang im Mittelmeer umher, nachdem die neue Regierung in Rom ihre Häfen gesperrt hatte und auch Malta eine Aufnahme verweigerte. Schließlich konnte das Schiff in Spanien anlegen.

