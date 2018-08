EU-Treffen zu Flüchtlingsschiffen im Mittelmeer brachte keine Lösung

BRÜSSEL / ROM. Italien droht mit Zahlungsstopp an die EU, wenn die Partner keine Flüchtlinge abnehmen.

Die Flüchtlinge an Bord der "Diciotti" dürfen weiter nicht an Land. Sie sollen gestern angeblich in den Hungerstreik getreten sein. Bild: REUTERS

Spitzenbeamte ("Sherpas") von zehn EU-Staaten, darunter Österreich, versuchten gestern in Brüssel eine Lösung im Streit um die "Diciotti", ein Schiff der italienischen Küstenwache, sowie andere Flüchtlingsschiffe zu finden. Vergeblich.

Italien habe auf eine Lösung bei dem Treffen gedrungen, sagte ein Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei aber nicht "das vordringliche Thema für die anderen" gewesen, "sie wollten mehr strukturelle Lösungen für die Schiffe im Mittelmeer finden", wurde der Diplomat zitiert.

Die EU-Kommission hatte Italien schon vor Beginn des Treffens vor Drohungen in Richtung der Gemeinschaft gewarnt. "In Europa führen Drohungen zu nichts", sagte ein Sprecher. Die EU gründe auf Regeln, dies gelte auch für die Budgetzahlungen.

Italien hat mit einem Zahlungsstopp seiner monatlichen EU-Beiträge gedroht, sollte es keine rasche Einigung auf eine Übernahme der Flüchtlinge auf der "Diciotti" durch die EU-Partner geben. Auf dem Schiff der italienischen Küstenwache befinden sich 150 Migranten, die seit vier Tagen darauf warten, an Land gehen zu dürfen.

"Wenn beim Treffen der Europäischen Kommission nichts zur Verteilung der Migranten von der ,Diciotti‘ herauskommt, dann werde ich nicht bereit sein, jedes Jahr 20 Milliarden Euro an die EU zu zahlen", hatte Vize-Regierungschef Luigi di Maio am Donnerstag in einem auf Facebook verbreiteten Video gesagt.

Auf Spekulationen, was passiert, wenn Italien seine EU-Beiträge nicht zahlt, wollte die EU-Kommission nicht eingehen. Ein Sprecher betonte, dieses Szenario habe es noch nie gegeben.

Die Drohung Italiens stößt bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) auf Ablehnung. "Ich halte nichts von Drohungen, insbesondere nichts von solchen Drohungen", sagte er.

Ungarn, Belgien gegen Aufnahme

Ungarn und Belgien wollen unterdessen keinen der Migranten an Bord der "Diciotti" aufnehmen. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte bereits am Donnerstag seinen ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto getroffen und zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgerufen. Dieser lehnte jedoch ab, teilte gestern das Außenministerium in Rom mit.

Die Einwanderungspolitik der italienischen und ungarischen Regierung seien sich in mehreren Aspekten ähnlich. "Die ungarische Regierung arbeitet mit jenen zusammen, die der Meinung sind, dass die Priorität der Kampf gegen Schlepperei und Grenzschutz sind", sagte Szijjarto. "Wir dürfen keiner Erpressung nachgeben: weder jener der Schlepper noch jener sogenannter Hilfsorganisationen."

Auch Belgien will keine Flüchtlinge aus Italien aufnehmen. Innenminister Theo Francken erklärte, sein Land sei nicht mehr bereit, illegale Migranten aus Nordafrika aufzunehmen. "Das ist nicht die Lösung."

