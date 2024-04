Club der Cleveren x Ex-Geheimagent Leo Martin

Wie bringt man Menschen auf seine Seite? Was macht einen guten Kommunikator aus? Und was kann ich von einem Geheimagenten über Klarheit in der Kommunikation lernen?

Der Deutsche Leo Martin hat Kriminalwissenschaften studiert und war dann zehn Jahre lang für einen großen deutschen Geheimdienst im Einsatz. Sein Auftrag war es, Vertrauensmänner im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben und zu führen. Dazu musste es ihm gelingen innerhalb kurzer Zeit und unter schwierigen Rahmenbedingungen Vertrauen aufzubauen und andere für sich und seine Ziele zu gewinnen. Sein Handwerkszeug: Professionelle Menschenkenntnis und Kommunikation.

Was kann eine Führungskraft nun von einem ehemaligen Geheimagenten über Kommunikation lernen? „Bei einer guten Führungskraft ist es wie bei einem Geheimagenten: Wir haben es mit Menschen zu tun, die wir führen und an uns binden möchten. Dafür muss man ein top Kommunikator sein“, sagt Ex-Geheimagent und Führungskräftecoach Leo Martin im Podcast „Club der Cleveren“. Es gehe um Klarheit in der Kommunikation. Diese sei in guten Zeiten einfach. „Spannend wird’s, wenn wir im Konflikt sind“, sagt der Deutsche, der als Geheimagent im kriminellen Milieu so genannte Vertrauensmänner auf seine Seite ziehen musste.

Kein "Feedback", sondern "Feedforward"

Gerade in schwierigen Situationen müssen wir den Klartext daher so verpacken, dass er angenommen wird und ihn das Gegenüber nicht in den falschen Hals bekommt. „Oft wird zwar Feedback gegeben. Dabei beziehen wir uns aber immer auf das, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Viel besser wäre es ein ‘Feedforward’ zu geben. Also über das zu sprechen, was wir in Zukunft besser machen können“, erklärt der Kriminalist

