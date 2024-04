Club der Cleveren x Marina Hoermanseder

In der ersten Folge des neuen OÖN-Podcasts "Club der Cleveren" spricht Star-Designerin Marina Hoermanseder über ihren Werdegang, Leadership und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Als Kind wollte sie Zoodirektorin werden. Heute ist sie in der Modewelt zuhause. „Das ist schon auch ähnlich“, sagt Marina Hoermanseder schmunzelnd. Die Kreationen der 37-jährigen Designerin mit oberösterreichischen Wurzeln werden von Stars wie Heidi Klum, Lady Gaga oder Rihanna getragen.

Dabei war der Weg in die Modewelt war für Marina Hoermanseder nicht sofort klar. „Ich war sicher nie die fleißigste Schülerin, hatte auch oft eine Betragensnote“, erinnert sie sich zurück. Aber: Sie war immer schon tough, hatte ihren eigenen Kopf, den sie durchsetzen wollte. Das hat sie auch nach der Matura geschafft, als der Wunsch nach dem Modedesign-Studium von ihrem Vater Wilhelm Hörmanseder, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Mayr-Melnhof Konzerns, abgeschmettert wurde. Es musste ein Deal her: Sie solle zuerst ein Wirtschaftsstudium an der WU Wien absolvieren. Wenn sie das erfolgreich abschließe, mache er den Weg frei für ihren Wunsch. Gesagt, getan.

Nach Abschluss des Studiums ging Marina Hoermanseder nach Berlin, um Mode zu studieren. Dabei absolvierte sie auch ein Praktikum beim Stardesigner Alexander McQueen in London. „Das war die härteste Schule“, sagt sie und ergänzt: „Aber nur die Harten kommen in den Garten.“

Bild: OÖN

Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Sie boxte sich durch – mit Kreativität, aber vor allem Geschäftssinn. So designt sie heute nicht nur für die großen Stars und Laufstege, sondern entwarf beispielsweise auch die Arbeitskleidung der Telekom oder der Post und macht Kooperationen mit Marken wie Nike, Palmers oder Mumm Sekt.

Ihr Markenzeichen ist die Schnalle. „Ich hab mir mit der Schnalle ein Erkennungszeichen geschaffen, das mich rettet, wenn ich vor dem leeren Blatt Papier sitze“, sagt sie. In ihrem Atelier in Berlin ist sie längst nicht mehr allein. „Leadership bedeutet für mich, Teil des Teams zu sein“, sagt sie. Im Nachhinein war auch das Wirtschaftsstudium ein Umweg, der sich gelohnt hat. „Ich bekomme dadurch von anderen nicht nur als Designerin, sondern auch als Unternehmerin eine gewisse Kompetenzzuschreibung“, sagt sie.

Als Mama von zwei Kindern ist sie immer wieder mit der Frage nach der Vereinbarkeit konfrontiert. „Es ist vereinbar, wenn man es möchte. Es gibt ja auch einen Vater. Ich bekomme allerdings keinen Applaus, wenn ich alleine mit den Kindern zwei Tage verbringe. Er schon“, sieht sie in der Gesellschaft noch Aufholbedarf, wenn es um das Selbstverständnis geht, dass sie die Rollen als Mama und Unternehmerin meistert.

Selbstkritisch ist Hoermanseder bis heute: „Vor jeder Modenschau mache ich mir Gedanken, was mein Plan B sein könnte, wenn alles den Bach runtergeht“, sagt sie. Eine Tischlerlehre oder Drogeriemarktangestellte kämen ihr dann in den Sinn. Diesen Plan B braucht sie aber zum Glück bis heute nicht.

Neuer Podcast „Club der Cleveren“

"Club der Cleveren" ist ein Podcast für Menschen, die über sich hinauswachsen wollen. Egal, ob du nach Motivation im Alltag suchst, dich beruflich weiterentwickeln willst oder einfach neugierig auf neue Themen bist, beim Club der Cleveren bist du goldrichtig. Vor das Mikrofon holen wir Menschen mit lässigen Karrieren, eindrucksvollen Fachexpertisen und coolen Geschichten. Menschen, von denen man was lernen kann. Menschen, die einfach clever sind.

Elisabeth Eidenberger

