Verletzter Mountainbiker blitzte mit Klage gegen Waldbesitzer ab

LINZ/WELS. Radfahren im Wald ist in Österreich grundsätzlich verboten; wer es trotzdem macht, ist auf "eigene Gefahr" unterwegs.

Auch wenn es viele Landsleute nicht wahrhaben wollen, Radfahren im Wald ist in Österreich grundsätzlich verboten. Es sei denn, der Waldbesitzer oder bei Forststraßen der Erhalter erlaubt es. Im Gegensatz dazu ist das Wandern erlaubt.

Wenn Radfahren verboten ist, dann haftet auch der Waldbesitzer nicht, wenn sich jemand dabei verletzt. Das wollte ein Mountainbiker nicht wahrhaben, der im Bezirk Vöcklabruck auf einem Waldweg unterwegs war, einen Wildzaun übersah und schwer zu Sturz kam. Gut 16.000 Euro wollte er vom Waldbesitzer, rund 7000 Euro Schmerzensgeld inklusive. Er sei davon ausgegangen, dass er sich auf einer Forststraße befinde, auf der das Radfahren erlaubt ist, weil nirgends ein Fahrverbotsschild oder ein Schranken vorhanden war, so der Radfahrer.

Der Linzer Rechtsanwalt Klaus Fürlinger, der den Waldbesitzer vertrat, argumentierte, dass jener Weg, den der Mountainbiker befuhr, offensichtlich keine Forststraße war, sondern ein "sonstiger Weg im Wald". Eine Verkehrssicherungspflicht, also die bessere Absicherung des Wildzaunes, sei daher nicht notwendig gewesen.

Dieser Argumentation schloss sich das Berufungsgericht an: "Der Waldeigentümer und sonstige an der Waldbewirtschaftung mitwirkende Personen sind als Wegehalter nur dann zur Gefahrenabwehr verpflichtet, wenn es sich bei der fraglichen Verkehrsfläche um eine Forststraße handelt oder wenn der Waldeigentümer einen sonstigen Weg durch eine entsprechende Kennzeichnung der Benützung durch die Allgemeinheit ausdrücklich gewidmet hat."

Das war hier aus Sicht des Berufungsgerichts offensichtlich nicht der Fall. "Der Nutzer eines derartigen Weges bewegt sich dort also wieder – so wie abseits von Wegen in freiem Waldgelände – auf eigene Gefahr", heißt es im Urteil weiter.

Der Berufung wurde stattgegeben, eine ordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof wurde nicht zugelassen. Der Kläger, also der Radfahrer, blieb auf nicht unbeträchtlichen Verfahrenskosten sitzen: 5289 Euro in der ersten Instanz, 3051 Euro für die Berufung.

Abgesehen vom konkreten Fall rät Anwalt Fürlinger allen Radfahrern, die es trotz des grundsätzlichen Verbotes nicht lassen können, im Wald unterwegs zu sein, zumindest darauf Bedacht zu nehmen, dass sie "auf eigene Gefahr" unterwegs sind, und zumindest entsprechend vorsichtig zu fahren.

Auch wenn nichts passiert, kann das Radfahren im Wald teuer werden. Wer etwa eine "erkennbar gesperrte Forststraße" befährt, "ist mit 730 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. Andernfalls ist das unbefugte Radfahren im Wald mit bis zu 150 Euro zu bestrafen", heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Darüber hinaus müssen Radfahrer bei unbefugtem Fahren im Wald auch mit einer zivilrechtlichen Klage des Waldeigentümers rechnen, und zwar auf Besitzstörung. So gesehen ist der verunglückte Mountainbiker noch recht glimpflich davongekommen.

