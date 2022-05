Stirbt unsere Mundart aus?

PRO

Servus & good-bye

Ich habe mich schon mehr als einmal gewundert, als ich (Volksschul-)Kinder von Freunden und Bekannten so richtig piefkenesisch sprechen hörte. Fast so, als würden sie gerade dabei sein, eine ARD-Nachrichtensendung zu moderieren. Kein Funken von Mundart, obwohl die Eltern so richtig oberösterreichisch reden.

Es scheint, als würde der Dialekt rapide verschwinden. Während Schulkinder perfektes Hochdeutsch sprechen, neigen junge Erwachsene zu „Denglisch“, einer abenteuerlichen Mischung aus Deutsch und Englisch. „Alles easy going, Mama. Wir sind beim Learning“, sagen die Kinder – und ich bin mir ziemlich sicher: Da vertschüsst sich gerade unsere Mundart. Auf Wiedersehen, servus, pfiat di Gott, ciao und good-bye.