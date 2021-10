Corona: Ist der Wiener Weg der richtige?

CONTRA

Harte Währung

Die Bundeshauptstadt hat sich bei den Infektionszahlen tatsächlich besser entwickelt. Und man kann annehmen, dass oberösterreichische Politiker für Maßnahmenverschärfungen, wenn möglich, Landtagswahl und Koalitionsverhandlungen abwarten wollten. Dennoch ist es kurz gegriffen, den zuletzt strengeren Wiener Weg als definitiv oder einzig richtig darzustellen – zu sprunghaft und unvorhersehbar sind die Entwicklungen in der Pandemie. Viele Bundesländer waren schon Hotspot.

Die harte Währung ist die Zahl der Intensivpatienten. Sie ist zwar unnötig hoch, blieb in den vergangenen Wochen aber doch relativ stabil. Also ist das bisherige Vorgehen in Oberösterreich auch argumentierbar. Wichtig wäre endlich eine viel höhere Impfquote.