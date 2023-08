Philipp Grassl – Typisch Carnuntum

Die vom Weinbau geprägte Bevölkerung rund um Göttlesbrunn lebt ihren eigenen Stil: Unaufgeregt, ehrlich, bodenständig, ein wenig zeitlos und nicht nach momentanen, kurzlebigen Erfolgen händeringend suchend. Beständigkeit ist angesagt, das zu tun wofür man steht. Und genau dafür steht der Carnuntumer Winzer Philipp Grassl.

Zusammen mit seinem Familienbund und motivierten Mitarbeitern bewirtschaftet Philipp Grassl in der beschaulichen Carnuntumer Weinbaugemeinde Göttlesbrunn seinen mittelgroßen Weinbaubetrieb in typischer, heimischer Manier.

Die Basis seiner Winzerei ist die Arbeit mit den heimischen Sorten St. Laurent und Blauer Zweigelt. Ob reinsortig oder zu Cuvée optimal vermählten Varianten mit den internationalen Sorten Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah – ein rundes, vom Terroir geprägtes Geschmacksbild ist das Ziel. Und damit der, schon mal als Winzer des Jahres ausgezeichnete Göttlesbrunner, nicht zu viel Rot sieht (O-Ton Philipp Grassl) widmet er sich auch, nicht nur aus Tradition, mit viel Leidenschaft den weißen Sorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc und Grüner Veltliner.

Für den Konsumenten leicht verständlich werden die Weine, wie beinahe bei allen DAC Gebieten, nach der Herkunft dargestellt. Gebietsweine (Trauben aus dem Gebiet Carnuntum) Ortsweine, bei denen stammen die Trauben ausschließlich aus Göttlesbrunn und obendrauf die Riedenweine, die aus genau definierten Lagen stammen. Als Mitgliedsbetrieb bei den Österreichischen Traditionsweingütern dürfen sich seine Top Weine aus den Rieden Bärnreiser und Schüttenberg mit dem Orden 1.ÖTW Lage schmücken. Das Flaggschiff Cuvée Bärnreiser vereint Blauer Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon zu einem beeindruckenden "Langstreckenläufer", eine Top-Kombi von Frucht, Würze und perfekter Balance. Der Ried Schüttenberg präsentiert sich als reinsortiger Blauer Zweigelt. Sagt man der heimischen Leitsorte nach, nicht unbedingt für Dominanz, Spannung und Lagerpotential zu stehen, so widerlegt Philipp Grassl diese These in perfekter Manier. Und die Herkunft zeigt sich unverwechselbar im Geschmacksprofil dieses Premium Weins: Typisch Carnuntum!

