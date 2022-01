Kammerstätters achter Streich in Wien

In der Huttengasse 6 im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing entstehen 40 freifinanzierte Mietwohnungen mit Flächen von 40 bis 115 Quadratmetern. Die Anlage wurde vom Büro roh/Architekten konzipiert und soll im Herbst 2023 fertiggestellt werden.

Bei der coronabedingt im kleinen Rahmen abgehaltenen Spatenstichfeier waren auch Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner, Emine Gül, Vorsitzende des Bauausschusses des 14. Bezirks, Sabine Hanke (Generalunternehmer Voitl) und sämtliche Fachplaner anwesend. CC-Geschäftsführer Florian Kammerstätter verwies bei dem Projekt auf eine "ausgezeichnete Verkehrsanbindung durch die U3 und die Schnellbahnstationen Breitensee und Ottakring, gute urbane Infrastruktur und die Grünzone Schmelz". Alle Wohnungen sollen über Freiflächen wie Balkone, Loggien, Terrassen und Eigengärten verfügen.

Der Welser Immobilienentwickler hat in diesem Bezirksteil mit der Körnerkaserne, den Steinterrassen und der Breitenseer Straße bereits drei Projekte realisiert. Die Huttengasse ist das mittlerweile achte Projekt, das CC in Wien umsetzt. Insgesamt umfassen sie mehr als 850 Wohnungen. 2021 wurden 215 Einheiten in der Leberstraße und Breitenseer Straße übergeben. Aktuell in Verwertung sind 305 Einheiten in der Spallartgasse.