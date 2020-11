Benko soll in Hamburg auf Einkaufstour sein

Darunter in Hamburg. Das "Hamburger Abendblatt" berichtete zuletzt, dass Benko mit seiner Signa den Gebäudekomplex der Hamburg Commercial Bank erwerben möchte. Die Bank will den Gebäudekomplex mit mehr als 50.000 Quadratmetern Nutzfläche, zu dem auch die 2016 modernisierte Passage Perle mit Gastronomie und Einzelhandel gehört, verkaufen.

In Hamburg ist Benko bereits jetzt gut im Geschäft: Zum Signa-Portfolio gehören in der Innenstadt das Alsterhaus, die Alsterarkaden und die Gänsemarkt Passage, die durch einen Neubau ersetzt werden soll. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Signa auch die Karstadt-Immobilien an der Osterstraße und der Mönckebergstraße erworben hat. Als Eigentümer des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof ist Benko dort künftig sein eigener Vermieter. Die Signa baut in Hamburg außerdem den Wolkenkratzer Elbtower.