Bei den Immobilienpreisen lag Linz im Vorjahr im bundesweiten Durchschnitt

An Salzburg gibt es kein Vorbeikommen. Was in den vergangenen zehn Jahren in Österreichs Fußball-Bundesliga die Devise war, gilt auch für die Immobilienpreise. Das geht aus dem diese Woche präsentierten Preisspiegel hervor. Diesen erstellt der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich jährlich.