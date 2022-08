Frust statt Entspannung: Wie Sie im Urlaub richtig reklamieren

Der Flug ist verspätet, das Hotel wird wider Erwarten gerade renoviert, Qualität und Leistung entsprechen nicht der gebuchten Kategorie, das Zimmer steht vor Dreck: Wenn aus der Urlaubsreise eine herbe Enttäuschung wird, stehen die Betroffenen oft vor erheblichen Problemen - und das im Ausland mit meist nur geringen Kenntnissen der Landessprache. Der Urlaub muss aber dennoch nicht ins Wasser fallen, sagen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ). Was können Betroffene konkret tun? Die Experten unterscheiden zwischen Möglichkeiten, die vor Ort offen stehen und Ansprüchen, die nach der Rückkehr erhoben werden können, wenn sich die Mängel im Urlaubsort nicht beheben lassen.

Grundsätzlich gilt: Tritt ein Mangel auf, sollte unmittelbar der Reiseveranstalter informiert werden. Diese haben einen Vertreter vor Ort, der auch für Reklamationen zuständig ist. Zusätzlich rät der Konsumentenschutz dazu, zeitgleich auch ein Mail an den Reiseveranstalter zu senden. Fordern Sie die Behebung der Mängel auch beim Hotel schriftlich ein - Ziel ist immer die sofortige Verbesserung der Situation, also beispielsweise ein anderes Zimmer, eine alternative Unterkunft oder unverzügliche Reparatur. Dringend empfehlenswert sei es jedenfalls, Mängel auf Fotos oder Videos festzuhalten und eventuell auch weitere Betroffenen ausfindig zu machen, so die Konsumentenschützer.

Auch Schadenersatz möglich

Oftmals sind die Mängel vor Ort jedoch so gravierend, dass sie nicht behoben werden können. In diesem Fall kann nach der Rückkehr eine Preisminderung gefordert werden. Und auch Schadensersatz kommt eventuell in Frage: Trifft den Reiseveranstalter oder seine Vertretung die Schuld, können auch entgangene Urlaubsfreuden geltend gemacht werden.

