Online-Reservierung und Eintrittsgebühr: Das ändert sich in Venedig ab 25. April

"Künftig müssen Tagesbesucherinnen und -besucher ihren Ausflug in die Altstadt vorab online reservieren und eine Eintrittsgebühr von 5 Euro bezahlen", sagt ÖAMTC Reiseexpertin Yvette Polasek. Durch diese Maßnahme sollen Urlauberströme besser gelenkt werden können.

Strafen bis zu 300 Euro drohen

Reisende müssen künftig vorab ihren Venedig-Ausflug unter https://cda.ve.it/de/ reservieren und bezahlen. Nach der erfolgreichen Bezahlung wird ein QR-Code generiert, der als Ticket fungiert und bei einer Kontrolle vorzuweisen ist. Wer ohne Ticket unterwegs ist, muss mit Strafen zwischen 50 und 300 Euro rechnen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ausgenommen von der Gebühr sind Kinder unter 14 Jahren und Übernachtungsgäste, die mindestens eine Nacht in einer Unterkunft in Venedig verbringen. "Wichtig zu beachten ist, dass sich Übernachtungsgäste, sofern sie keinen QR-Code von der Unterkunft erhalten, auch selbst registrieren müssen – wird Name und Adresse der gebuchten Unterkunft angegeben, entfällt die Gebühr und sie erhalten ebenfalls einen QR-Code", so Polasek.

Menschen mit Europäischem Behindertenausweis und deren Betreuerinnen bzw. Betreuer können eine Freistellung der Gebühr durch Vorlage des Ausweises in Anspruch nehmen und müssen sich auch nicht vorab online registrieren.

Erst 29 Testtage, dann dauerhafte Einführung ab 2025

Um eine reibungslose Einführung der Tagestickets sicherzustellen, testet die Stadtverwaltung vorab die Eintrittsgebühr an 29 Tagen im Jahr 2024. Konkret wird diese Tagesgebühr vom 25. April bis zum 5. Mai 2024 sowie an den nachfolgenden Wochenenden (jeweils Samstag und Sonntag) bis zum 13. und 14. Juli 2024 zu bezahlen sein (mit Ausnahme von 1. und 2. Juni 2024). Zwischen 16 Uhr und 08:30 Uhr entfällt die Eintrittsgebühr. Die generelle Einführung der Tagestickets ist für das Jahr 2025 geplant.

Die Gebühr gilt nur für den antiken Stadtteil. Das gesamte Festland, die kleineren Inseln, Tronchetto und die Hafenanlegestelle sind vom Zugangsbeitrag ausgenommen. Kostenlos zu besuchen sind darüber hinaus die Piazzale Roma, Fondamenta Santa Chiara, Fondamenta Santa Lucia und San Giobbe.

Weitere Tipps für den Italien-Urlaub und detaillierte Informationen zu Mitführpflichten, Fahrverboten und Umweltzonen, und Neuerungen finden Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper