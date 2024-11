Wandertipp: Hoch hinaus über Klaus

Vom Stausee in Klaus ziehen steile Waldhänge hinauf in die Gipfelregionen des Sengsengebirges, das sich vom Spering über Schillereck, Hochsengs und Größtenberg bis zum Hohen Nock erstreckt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um den Spering von Nord nach Süd zu überschreiten. Beide Wege münden in Bahnstationen oder lassen sich zu einer Rundtour verbinden.