Lenz in Valencia

Was seine Dimension angeht, konnte es der Rio Turia auf seinem Weg durch Valencia zum Meer nie mit der Donau aufnehmen. Was den Fluss nicht daran hinderte, den Bewohnern mehr als einmal nasse Füße zu bescheren. Als ein katastrophales Hochwasser 1957 die gesamte Innenstadt flutete, wurde besiegelt, den Turia umzuleiten. Was für ein Segen, dass nach dem Tod des Diktators Franco auch der ursprüngliche Plan begraben wurde, durch das alte, trockengelegte Flussbett eine Stadtautobahn zu führen.