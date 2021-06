Impfung: Sinovac weniger wirksam als Biontechs Corona-Impfstoff

Menschen, die mit Biontech gegen Covid-19 geimpft worden seien, hätten "wesentlich höhere" Antikörperwerte aufgewiesen als Sinovac-Geimpfte, berichtete die "South China Morning Post" am Samstag unter Berufung auf eine Studie der Universität Hongkong (HKU). Bei Sinovac könnte in manchen Fällen auch eine dritte Auffrischung nötig werden. Zuletzt waren Zweifel an der Wirksamkeit des Sinovac-Impfstoffes gegen infektiösere Mutationen des Virus aufkommen, wie etwa die Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde. In Indonesien hatten sich kürzlich Behördenangaben zufolge mehr als 350 Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit dem Coronavirus infiziert, obwohl sie mit Sinovac geimpft worden waren. Die meisten der Betroffenen hätten zwar keine Symptome gezeigt, Dutzende mussten allerdings zur Behandlung in Kliniken.

Seit Anfang Juni im internationalen Impfprogramm

Anfang Juni hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Sinovac-Impfstoff als zweitem in China hergestellten Vakzin eine Notfallzulassung erteilt. Damit kann das Mittel vom internationalen Impfprogramm Covax verwendet werden, das ärmere Staaten mit Coran-Vakzinen versorgt. Es wird auf bisher herkömmliche Weise hergestellt, während der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer auf der neuen MRNA-Technologie beruht.