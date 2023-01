Engpass: 612 Arzneimittel derzeit kaum verfügbar

Leere Arzneimittelschränke und Medikamentenladen in den Apotheken: Derzeit seien 612 Arzneiprodukte österreichweit nur eingeschränkt verfügbar, 340 davon nicht lieferbar – die Auswirkungen der aktuellen Erkältungswelle hielten weiter an, sagte Alexander Herzog, Generalsekretär vom Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig), gestern bei einer Pressekonferenz. Denn die Nachfrage nach Erkältungs- und Schmerzmitteln sei weiterhin extrem hoch – eine Entwicklung, die die Erwartungen der Experten bei weitem übertroffen habe.

Die pharmazeutische Industrie sucht nach Möglichkeiten, den Engpass an Medikamenten zu regulieren. Allen voran wäre es eine Lösung, die Produktion der Arzneimittel wieder nach Europa zurückzuholen, sagte auch Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der österreichischen Apothekerkammer, gegenüber dem ORF: "Der Medikamentenengpass ist kein österreichisches Problem und auch nicht aktuell, das hat sich seit Jahrzehnten aufgeschaukelt. Wir sehen hier die negative Folge der Globalisierung und des Wettbewerbs. Aus Kostengründen sind viele Hersteller in den asiatischen Raum abgewandert."

Industrie will Preise gestalten

Um dem "Lieferengpass" – und nicht dem "Versorgungsengpass" – in Österreich entgegenzuwirken, fordern die heimischen Pharmaunternehmen, selbst die Medikamentenpreise an die derzeitige Inflation anpassen zu können. "Schmerzmittel und Antibiotika kosten teilweise weniger als eine Wurstsemmel", sagte Herzog. Eine eigene Preisgestaltung sei derzeit in Österreich laut Herzog nicht gestattet. Jedes Unternehmen müsse einen Antrag bei der Sozialversicherung stellen – "ein Prozess, der meist negativ entschieden wird. Es braucht einen automatischen Prozess", sagte Generalsekretär Herzog. Ein Ende der aktuellen Lieferprobleme sei erst mit dem Ende der Erkältungswelle in Sicht.

Dass die Zukunft von vielen heimischen Pharmaunternehmen als deutlich kritisch angesehen wird, bestätigt eine Umfrage von Sozialforscher Peter Hajek. Vor allem wünsche sich die Pharmabranche eine Verbesserung der fairen Preise und Änderungen beim Erstattungsprozess.

