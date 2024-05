Jeder Dritte hatte heuer schon einen Sonnenbrand

Obwohl der Sommer noch gar nicht begonnen hat, hatte bereits ein Drittel der Bevölkerung heuer schon einen Sonnenbrand. Das geht aus Umfragedaten hervor, die Marketagent online im April für die Branchenplattform "Kosmetik transparent" erhoben hat. In der "Generation Z", den Geburtsjahrgängen ab Mitte der 1990er- bis in die frühen 2010er-Jahre, seien es sogar 53,2 Prozent. Im Vergleich zu 2017 sei aber generell "die Bedeutung von Sonnenschutz gestiegen". Nur sechs Prozent der Österreicher verzichten demnach grundsätzlich auf Sonnenschutz. Vorbeugung stehe an erster Stelle, und die Verwendung von hohen Lichtschutzfaktoren (LSF) habe sich durchgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper