Hühnerfilet mit Gemüse, einfach

Die Bitte "gebratenes Huhn mit Gemüse" wurde in zwei Sekunden errechnet.

Zutaten:

2 Hähnchenbrustfilets,1 Zucchini, in Scheiben geschnitten,1 Paprika, in Streifen geschnitten,1 Zwiebel, in Ringe geschnitten,2 Knoblauchzehen, fein gehackt,2 EL Olivenöl,1 TL Paprikapulver, 1 TL Oregano, ½TL Salz, ¼ TL Pfeffer

Zubereitung:

Die Hähnchenbrustfilets waschen und trockentupfen. Mit Paprikapulver, Oregano, Salz und Pfeffer würzen.Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Hähnchenbrustfilets darin von beiden Seiten goldbraun anbraten.Die Zucchini, Paprika, Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne geben und für weitere 5–7 Minuten braten, bis das Gemüse weich und leicht gebräunt ist.Danach die Hitze reduzieren und das Hähnchenbrustfilet mit dem Gemüse für weitere 5–7 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch durchgegart ist.Das Hähnchenbrustfilet mit Gemüse auf Teller verteilen und servieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper