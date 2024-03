Gnocchi in Bärlauchrahmsauce

Zutaten für 3 Personen:

600 g mehlig kochende Kartoffeln

400 g Mehl

1 Prise Muskat

3 Frühlingszwiebeln

1 Bund frischer Bärlauch

200 ml pflanzliches Obers

So wird’s gemacht:

Die geschälten Kartoffeln in Salzwasser kochen, pressen und abkühlen lassen, anschließend mit Mehl und einer Prise Muskat mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Fingerdicke Rollen formen, in 2–3 cm lange Stücke schneiden, zwischen den Handflächen in Form bringen und auf ein bemehltes Backblech legen. Die Gnocchi in siedendem Wasser garen, bis sie oben schwimmen. Die geschnittenen Frühlingszwiebeln in einer großen Pfanne anschwitzen, die Gnocchi dazugeben und kurz mitschwenken. Den fein gehackten Bärlauch mit wenig Öl pürieren, davon 1 Esslöffel und pflanzliches Obers in die Pfanne geben, aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Mit frischen Bärlauchblättern und Frühlingszwiebeln garnieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper