Mediterraner Fischgenuss am Attersee

Vor mittlerweile 23 Jahren hat Christian Rutschetschin den direkt an der Marina in Kammer am Attersee gelegenen Restaurantbetrieb seiner Eltern übernommen. "Um mich von der umliegenden Gastronomie abzugrenzen, habe ich damals Meeresfrüchte auf die Speisekarte gesetzt", sagt Rutschetschin, der selbst kocht. Und so wurde damals aus dem einstigen "Seegasthof" das längst mit einer Haube ausgezeichnete "Langostinos".

Während sich die Gäste im Sommer auf der Terrasse verwöhnen lassen und dabei einen herrlichen Seeblick genießen können, besticht der Gastraum mit edler Einrichtung und einem angenehmen Ambiente.

Rutschetschin und seine Frau Pamela, die im Service tätig ist, bevorzugen regionale und saisonale Küche. Und bei den Fischen, sagt der Haubenkoch, werde vorwiegend auf nachhaltige Produkte gesetzt. "Wir bieten nur Wildfang an." Neben Meeres- und Flusstieren gibt es auch immer einen "Attersee-Fang des Tages" (Hecht, Reinanke oder auch Saibling) auf der Karte.

Bei dem Thunfisch auf asiatischem Gemüse isst auch das Auge mit. Bild: OÖN

Die Consommé (5 Euro), die etwas mehr Würze hätte vertragen können, wird mit ausreichend Frittaten und angenehm weichem Gemüse serviert. Herrlich schaumig und genau richtig mild im Geschmack präsentiert sich die Topinambursuppe (6 Euro).

Eine Augenweide ist der Rosa Thunfisch auf asiatischem Gemüse mit Sojasauce (29 Euro): Herrlich bunt und mit einer guten Portion frischer Sprossen garniert wird dieser serviert. Das Gemüse ist knackig, der Fisch genau richtig durchgebraten.

Herrlich zart ist auch der aktuelle "Attersee-Fang": Das, wie uns gesagt wird, letzte Stück eines zehn Kilogramm schweren Hechtes, der mit Petersilkartoffeln gereicht wird (22,50 Euro) und beinahe grätenfrei ist.

Dreierlei Sorbets (Erdbeer, Ananas und Mango) im Karamellblatt (10,50 Euro) sind eine angenehm erfrischende und nicht allzu süße Gaumenfreude, die durch die leicht karamellisierten Kumquats abgerundet wird.

Ein angenehm erfrischender Abschluss ist das mit Kumquats garnierte Sorbet. Bild: OÖN

Langostinos

Kategorie: Restaurant

Adresse: Bahnhofstraße 4, 4861 Schörfling am Attersee

Telefon: 07662/29050

Ruhetage: Mittwoch, Donnerstag

Homepage: langostinos.at

Barrierefreiheit gegeben

Service: Fünf von sechs Kochlöffel

Küchenleistung: Fünf von sechs Kochlöffel

Ambiente: Fünf von sechs Kochlöffel

Übrigens: Das an der Marina gelegene Restaurant ist mit einer Haube ausgezeichnet.

Je nach Saison werden auch Schmankerl mit Bärlauch, Spargel, heimisches Wild sowie Sushi von Atterseefischen angeboten.

