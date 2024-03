Restaurant Taurum in Freistadt: Deftige Kost in ehemaliger Viehversteigerungshalle

Vor einem halben Jahr neu eröffnet, hat sich das Taurum zu einem beliebten Mühlviertler Treffpunkt gemausert. Als wir kurz nach 18 Uhr in der früheren Viehversteigerungshalle, die nun als Restaurant, Bar und Veranstaltungszentrum dient, eintreffen, herrscht schon reges Treiben im Lokal. Der Altersschnitt der Gäste reicht vom Mittzwanziger bis zur Pensionistin, in der offenen Küche geht es hoch her, ein umsichtiger Empfangschef geleitet uns durch den Trubel zum Tisch.