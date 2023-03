„Apfelstrudel“ ist heuer das Eis des Jahres

Seit 2012 ist per Beschluss des Europäischen Parlaments der 24. März der „Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises“. Seit 2013 wird dieser in Eissalons in ganz Europa gefeiert.

Für heuer durfte Österreich die Kreation dieser speziellen Sorte übernehmen.

Traditionsdessert zum Schlecken

„Österreich ist für seine ausgezeichneten süßen Spezialitäten weltbekannt. Wir wollten daher eine typisch österreichische Mehlspeise in den Fokus rücken und haben uns für die Kreation der Eissorte ,Apfelstrudel‘ entschieden“, sagten Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich.

Schauplatz der Präsentation war die alteingesessene Gelateria der Familie Leonardelli in Klosterneuburg, die auch in Wien zwei Salons betreibt. Zum europäischen – und gleichzeitig österreichischen – „Eis des Jahres“ findet von 24. bis 31. März sowie von 1. bis 7. Mai in den heimischen Salons jeweils eine „Eiswoche 2023“ mit dem Schwerpunkt „Apfelstrudel-Eis“ statt. Von 26. Juni bis 9. Juli gibt es die „Kinder-Eiswochen“ mit Sorten wie Einhorn, Popcorn und Schlumpf.

Im Vorjahr machte übrigens Schoko-Banane hierzulande das „Rennen“. Zum europäischen Eis 2022 wurde „Dolce Sinfonia“ (Süße Sinfonie) gekürt: eine Kombination aus Schokolade und Haselnuss.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper