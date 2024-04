Kochen bei minus 30 Grad: Innviertlerin auf Expedition in der Antarktis

"Es war eine unvergleichliche Erfahrung", sagt Viktoria Stranzinger. Gerade ist die gebürtige Riederin und Chefin der Kochschule "Cook up Kitchen" von ihrem Aufenthalt in der Antarktis zurückgekehrt, wo sie mehrere Monate auf einer Forschungsstation in der Küche gearbeitet hat. Was stand dort auf dem Speiseplan? "Vorwiegend Hausmannskost", sagt die 40-Jährige und erzählt im OÖN-Interview, wie ihr Alltag im "ewigen Eis" so ausgesehen hat.