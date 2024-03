Schwarzenegger trifft auf Erzfeind: Die 7 witzigsten und emotionalsten Oscar-Momente

1. Schwarzenegger und DeVito wieder vereint

Mehr als 35 Jahre nach ihrem Auftritt in der kultigen Kinokomödie "Twins" ("Zwillinge") machten Arnold Schwarzenegger (76) und Danny DeVito (79) bei den Oscars gemeinsame Sache. Die beiden Schauspieler präsentierten den Preis für die besten visuellen Effekte und ernteten schon zu Beginn Standing Ovations. Sie seien "aus offensichtlichen Gründen" zusammen auf der Bühne, sagte DeVito. "Wir haben beide versucht, Batman umzubringen", ergänzte Schwarzenegger. Der Österreicher verkörperte den Fiesling "Mister Freeze" 1997 in "Batman & Robin“, Danny DeVito war der "Pinguin" in "Batman Returns" (1992). Beide Schurken hatten in den Verfilmungen jedoch das Nachsehen gegen den Fledermaus-Mann. Als die Kamera schließlich Schauspieler Michael Keaton einfing, der Batman zwei Mal verkörperte, hatten Arnie und DeVito die Lacher ganz auf ihrer Seite. "Du hast echt Nerven, Dich hier blicken zu lassen“, sagte Schwarzenegger.

Die lustige Szene sehen Sie hier:

Alle Höhepunkte der Oscar-Gala: Der Liveticker zum Nachlesen

2. Ken sang mit Slash

Unter den Musikern, die bei der Oscar-Gala singend auf der Bühne standen, war auch Hollywood-Star Ryan Gosling. Der 43-Jährige, der für seine Ken-Rolle als bester Nebendarsteller in "Barbie" für einen Oscar nominiert war, präsentierte den Song "I'm Just Ken". In einem pinken Glitzeranzug trat der Schauspieler vom Zuschauerraum auf die Bühne und brachte den ganzen Saal zum Mitsingen und -tanzen. Als auch noch Kult-Gitarrist Slash in die Hymne mit einstimmte, war die Stimmung völlig ausgelassen.

Ryan Gosling singt "I'm just Ken":

Warum es (fast) keine Liebe für Barbie gab: Eine Analyse der Oscar-Nacht von OÖN-Kulturredakteurin Nora Bruckmüller

3. Nackte Tatsachen

50 Jahre ist es her, dass ein Flitzer bei den Oscars für Gesprächsstoff sorgte: Während der Dankesrede von Schauspieler David Niven war 1974 ein Mann im Adamskostüm über die Bühne gelaufen. Zum Jubiläum wollte Moderator Jimmy Kimmel die Szene nachspielen, doch der dafür engagierte Wrestler und Schauspieler John Cena zierte sich gespielt. Letztendlich trat der 46-Jährige doch nackig vor das Publikum, mit Birkenstock-Sandalen und einem Kuvert, das das Nötigste verdeckte.

Ein Video von Cenas Auftritt sehen Sie hier:

Bildergalerie: Oscars: Das trugen die Stars auf dem Roten Teppich Da'Vine Joy Randolph (Foto: (APA/AFP/FREDERIC J. BROWN)) Bild 1/56 Galerie ansehen

4. Der peinlichste Moment des Abends

Verwirrung stiftete Schauspielstar Al Pacino bei der wohl wichtigsten Verkündung am Ende der Gala. Der 83-Jährige sollte den Sieger in der Kategorie "Bester Film des Jahres" nennen, dachte aber keinen Moment daran, es auch nur ein bisschen spannend zu machen. Stattdessen zog er schnell das Kärtchen aus dem Umschlag und nuschelte beinahe unverständlich "Oppenheimer". Dass schon der Gewinner verlesen wurde, war zunächst nicht allen klar, aus verhaltenem Klatschen wurde aber schließlich doch noch lauter Applaus.

Al Pacinos holprige Sieger-Verkündung:

5. Oscar geht in die Ukraine

Ernstere Minuten brachte die Verleihung des Oscars für den besten Dokumentarfilm an den ukrainischen Filmemacher und Journalisten Mstyslav Chernov ("20 Days in Mariupol"). In seiner bewegenden Dankesrede sagte der 39-Jährige, dass er sich wünschte, er hätte diesen Film niemals drehen müssen. "Ich wünschte, ich könnte diesen Oscar dafür eintauschen, dass Russland niemals die Ukraine angegriffen, nicht unsere Städte besetzt hätte.“ Er könne die Vergangenheit nicht ändern. "Aber wir können alle zusammen sicherstellen, dass die Geschichtsbücher richtig geschrieben werden, dass die Wahrheit siegt und dass die, die ihre Leben gelassen haben, niemals vergessen werden.“

Gänsehaut-Moment bei den Oscars:

6. Die schönste Dankesrede

Robert Downey Jr. durfte sich über den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Oppenheimer“ freuen. Seine Dankesworte waren humorvoll und rührend zugleich: "Ich danke meiner furchtbaren Kindheit und der Academy - in dieser Reihenfolge. Und natürlich meiner Tierärztin, ich meine: meiner Frau Susan. Sie hat mich gefunden und gerettet." Der 58-Jährige spielt in dem Drama den Kontrahenten der Hauptfigur J. Robert Oppenheimer, den Politiker und Unternehmer Lewis Strauss. Es ist sein erster Oscar, der US-Amerikaner war zuvor bereits zweimal nominiert.

So bedankte sich Robert Downey Jr. :

7. Jimmy Kimmel scherzt über Deutschland

Moderator Jimmy Kimmel sah sich in seiner Eröffnungsrede zu einem kleinen Scherz über die Deutschen animiert: "Zum ersten Mal überhaupt sind drei fremdsprachige Filme für den besten Film nominiert, zwei davon mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Sandra spielt in "Anatomie eines Falls" eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht, und in "The Zone of Interest" eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebt“, sagte Kimmel: "Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland romantische Komödien.“

Der Eröffnungsmonolog von Jimmy Kimmel:

