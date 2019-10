"Nicht schon wieder Kultur!"

Am 1. April 2020 übernimmt Alfred Weidinger die Direktion des Landesmuseums in Linz. Schon jetzt ist der Seewalchner, der derzeit das Museum der bildenden Künste in Leipzig leitet, immer wieder in Linz zu sehen. Jedes Mal wird sein Rucksack an Ideen, seine künftige Wirkungsstätte betreffend, voller. Im Interview verrät er erstmals konkrete Pläne.

OÖNachrichten: Herr Weidinger, kribbelt es schon, wenn Sie an den 1. April 2020, den Tag Ihres Amtsantritts als Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums, denken?

Alfred Weidinger: Permanent. Vieles, was ich in Leipzig mache, prüfe ich jetzt darauf, ob das auch oberösterreichtauglich wäre. Man ist selten in so einer komfortablen Lage, sich fast ein Dreivierteljahr lang auf ein Haus vorzubereiten, weil man immer den Außenblick mitbringt. Wir gehen sehr vorbereitet aufeinander zu.

Wo setzen Sie schon an?

Das Unternehmen ist mit 400 Mitarbeitern ja relativ groß. Jetzt kommt ein Neuer. Da ist eine gewisse Neugier da, bei manchen auch eine gewisse Angst. Angst ist etwas, das nicht notwendig ist. Klar, da sind Befürchtungen oder Gerüchte. Nichts ist schlimmer als ein Gerücht, also habe ich allen angeboten, mit mir zu sprechen, wenn es Unklarheiten gibt. Darüber hinaus ist mir das Land irrsinnig wichtig. Ich möchte, dass wir in Hallstatt wahrgenommen werden, am Irrsee, in Grein an der Donau oder irgendwo im Mühlviertel.

Wie schwer fällt der Abschied von Leipzig?

Das war eine schwierige Entscheidung. Ich habe mich in Leipzig viel mit Ostdeutschland auseinandergesetzt. Das Land ist nie zur Ruhe gekommen, bis heute nicht. Das Wendetrauma ist immer noch existent. Zumindest im Kopf. Man enttäuscht halt Hoffnungen, was mir weh tut. Aber das Museum ist gut programmiert, insofern bin ich guter Dinge.

Sie treten an, um aus dem Landesmuseum ein Haus der Zukunft zu machen. Wie?

Ein wichtiger Impuls wird aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen. Ich spüre, dass sich der Fokus international in diese Richtung verlagert. Das ist extrem zeitgemäß. Ein Museum ist an sich ein sehr träger Apparat, deshalb ist es besonders wichtig, die Zeichen rechtzeitig zu erkennen. Wir haben hier hervorragende Naturwissenschafter, die eine international hohe Reputation genießen. Dieses Wissen werden wir aktivieren. Es bleibt nicht im Studierkammerl, sondern es kommt jetzt heraus. Wir werden uns stark mit naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigen.

Mit welchen?

Wir diskutieren derzeit bereits viele Ausstellungsvorhaben, wobei noch nichts definitiv fixiert ist. Wir bereiten zum Beispiel ein großes Projekt über Taxidermie (Kunst der Haltbarmachung von Tierkörpern, Anm.) vor. Wir haben eine großartige Sammlung, die das Land als Gesamtes noch nie gesehen hat. Wir haben das Glück, die Hauptwerke von Herman ter Meer, einem der großen Tierpräparatoren, vom Naturkundemuseum aus Leipzig zu bekommen. Dazu haben wir eine hervorragende Sammlung aus Oberösterreich im Haus. Das ist eine einmalige Gelegenheit, eine Jahrhundertchance. Die große Kunst der Tierpräparation wird eine Ausstellung von internationalem Format, die wird viel Aufmerksamkeit generieren. Das wird definitiv 2020 kommen. Eine weitere Ausstellung kann sein – so banal es eigentlich klingt: Wasser. Ich habe noch nie eine Ausstellung zum Thema Wasser gesehen.

Das passt auch zur ständig wachsenden Aufmerksamkeit, die das Thema Umwelt bekommt.

Es gibt auf der ganzen Welt noch kein Umweltmuseum, aber ich denke, dass wir eines werden. Das ist eine Notwendigkeit, weil ich spüre, dass dieses Thema in allen Wissenschaften stärker wird. Wir wollen gesellschaftlich relevant sein, und Umwelt ist ein Thema. Jeden Tag wird es wichtiger. Das können wir in unserem Museum verarbeiten. Das Schöne ist, dass das Haus so viele Wissenschaften vereint, dass wir einen gesellschaftlich relevanten Beitrag leisten können.

Gesellschaftlich relevant sind auch politische Phänomene. Ist das auch ein Thema für mögliche Ausstellungen?

Ich reagiere gern auf politische Ereignisse. Wir sind gerade dabei, eine Ausstellung des Zweirades in Oberösterreich zu konzipieren. Gab’s bisher nicht. Und wir planen das. Eine irre Geschichte.

Die Waffenräder von Steyr…

Ja, aber auch KTM. Ich lese das in den Zeitungen, bekomme mit, was abläuft, und denke nach, wie ich positiv darauf reagieren kann.

Sie binden den "Förderungsskandal" ein?

Dieses Thema hat Oberösterreich beschäftigt, also lass uns etwas Positives daraus machen. Das ist mein Zugang. Aus negativen Dingen etwas Positives herauszuziehen. Wir setzen uns auch intensiv mit der Musikgeschichte in Oberösterreich auseinander. Ich habe mitbekommen, dass es mit dem ehemaligen Instrumentenmuseum in Kremsegg Probleme gegeben hat. So, was machen wir? Wir machen eine Ausstellung, die sich mit Blasmusikinstrumenten auseinandersetzt. Das ist eine super Ausstellung. Wir schauen ins Land und gehen wirklich in die Tiefe. Wir liefern den wissenschaftlichen Content, fern der Polemik.

Sie haben in Leipzig viel junges Publikum ins Museum gebracht. Wie wird das in Oberösterreich gelingen?

Das gelingt auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite sind das die Schulen. Das forcieren wir definitiv. Nicht diese Langweiler-Programme, bei denen die Kinder sagen: Nicht schon wieder Kultur! Also sexy aufbereitet. Eine intensive Betreuung der jungen Menschen mit neuen Medien ist auch ganz wichtig. Wenn sich junge Leute über uns informieren wollen, dann wird die Kommunikation im Wesentlichen über Instagram und Twitter passieren. Auch Kooperationen, etwa mit dem Ars Electronica Center, wird es geben.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at