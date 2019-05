Bilderbuch in Schönbrunn: Wo Träume wahr werden

Jede Band hat Träume. Jene von Bilderbuch sind besonders groß und speziell. Gut so. Als die Kremsmünsterer um Sänger Maurice Ernst vor eineinhalb Jahren ein riesiges Open-Air-Konzert vor der pittoresken Kulisse von Schloss Schönbrunn ankündigten, wirkte dies für Skeptiker wie eine von purem Größenwahn befeuerte Schnapsidee. Freitag und Samstag hielten Bilderbuch nun tatsächlich im Schönbrunner Ehrenhof musikalische Audienz – und dies vor insgesamt fast 30.000 euphorisierten Fans.

Es war – trotz leider relativ leise angestellten Sounds – ein echter Triumphzug der heimischen Popmusik, der im kaiserlichen Ambiente vonstattenging. Was Bilderbuch da gelungen ist, konnte Zeremonienmeister Maurice Ernst selbst nicht so ganz realisieren. Immer wieder schüttelte er leicht ungläubig grinsend den Kopf, vergewisserte sich per verstohlenen Blicken bei seinen Kollegen, dass er nicht träumt. Musikalisch bot das um Zweit-Drummer Lukas König verstärkte Quartett exakt das, was erwartet und erhofft wurde: nämlich sehr eleganten und dezent psychedelisch angehauchten Pop mit viel Soul und dem Mut, die übliche Genre-Formel aus Strophe-Refrain-Strophe mit Verve zu ignorieren.

Video: Ein weiterer Meilenstein für Bilderbuch

Härter und knackiger

Die neuen Songs von "Mea Culpa" und "Vernissage My Heart" gerieten live härter und knackiger und weniger chillig und mäandernd als auf Platte. Den größten Applaus heimsten aber die längst zu Klassikern der heimischen Pop-Historie avancierten Kracher wie "Maschin", "Plansch" und "Bungalow" ein. Und womit? Mit Recht. Geiler, lässiger, origineller war Musik aus Österreich nur selten!

Fazit Bilderbuch veranstalteten in Schönbrunn einen echten Triumphzug heimischer Popmusik.

Open-Air: Bilderbuch, Schloss Schönbrunn, 24. & 25. Mai

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at