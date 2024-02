Geheimnisvoller Countdown befeuert Gerüchte über AC/DC-Tournee

Bereits am Dienstag hatten AC/DC auf X (ehemals Twitter) einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem der Blitz aus dem Bandlogo und der Text "Are You Ready" erscheinen, während der Refrain aus dem gleichnamigen AC/DC-Song läuft. Tags darauf erschien ein zweiter Clip, in dem die Zahl 5 zu sehen ist.

Parallel dazu läuft auf der Website der Hardrock-Urgesteine ein Countdown, der am kommenden Montag um 9 Uhr MEZ endet.

Schon länger halten sich hartnäckige Gerüchte, dass AC/DC demnächst eine Welttournee ankündigen. AC/DC waren im vergangenen Oktober nach siebenjähriger Pause beim "Powertrip"-Festival in Kalifornien auf die Bühne zurückgekehrt. Es war auch das Livecomeback von Sänger Brian Johnson, der die Band 2016 aufgrund von Hörproblemen während einer Tournee verlassen hatte und vorübergehend von Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose vertreten wurde. 2020 gaben AC/DC seine Rückkehr bekannt und veröffentlichten das Album "Power Up".

