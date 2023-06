Lido Sounds: Nach Kritik gibt es neue Zutrittsregeln

„Good News“, schreibt Arcadia Live in einer Stellungnahme. „Die Oneway-Regelung für das Linz Sounds 2023 ist Geschichte und der mehrmalige Zutritt ist möglich.“ Damit dürfen die Besucher das Festivalgelände so oft verlassen, wie sie wollen. Am Dienstag hatte sich der Streit um die Regel, dass die Tickets beim Verlassen des Festivalgelände ungültig werden und ein Wiederzutritt unmöglich ist, zugespitzt. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer kritisierte dieses Verbot scharf. „Diese Vorgehensweise ist nicht nur kundenfeindlich, sondern auch rechtswidrig“, hieß es in einer Aussendung. Die AK-Konsumentenschützer vertraten die Ansicht, dass die Verweigerung des Wiederzutritts nicht zulässig sei. Beim Kauf der Tickets sei nicht auf diese Regelungen hingewiesen worden. Auch in den zugehörigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finde sich keine Information dazu. Der Ausschluss des nochmaligen Eintrittes wurde daher nicht Vertragsinhalt. Ein Hinweis auf der Website (in den FAQ) sei unzureichend gewesen. Mehr als 100 Betroffene hatten sich bei der Arbeiterkammer gemeldet.

Arcadia Live wandte sich am Dienstag noch mit mehreren Bitten an die Fans:

„Der mehrfach mögliche Wiedereintritt wird zu erhöhten Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle am Einlass führen. Bitte plant daher ausreichend Zeit ein, damit ihr rechtzeitig zu euren Lieblingsacts am Gelände seid! Und bitte helft mit, dass der Sicherheitscheck so schnell wie möglich erledigt werden kann. Bitte denkt an die Anrainer Verhaltet euch außerhalb des Veranstaltungsgeländes so, dass es nicht zu unnötigen Belästigungen der Anrainer:innen kommt. Wir haben ausreichend Toiletten am Gelände, und bitte entsorgt euren Müll in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter innerhalb und außerhalb des Geländes.“

Zu dem Festival werden von 16. bis 18. Juni täglich bis zu 30.000 Besucher erwartet, zu hören sind unter anderem Die Toten Hosen, Wanda, Cro und Peter Fox.

