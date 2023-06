Arbeiterkammer: Einlassregelungen beim Lido Sounds sind rechtswidrig

Wie die OÖN berichtet haben, hat der Veranstalter angekündigt, dass die Tickets beim Verlassen des Festivalgeländes ungültig werden und ein Wiederzutritt nicht möglich ist. Bekannt gemacht wurde diese Einschränkung mittels FAQ auf der Website von Lido Sounds. Diese Vorgehensweise ist nicht nur kundenfeindlich, sondern auch rechtswidrig, kritisiert nun der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich.

Mehr zum Thema Kultur Kultur Lido Sounds: Zutrittsregeln lassen die Wogen hochgehen Besucher dürfen das Gelände am Urfahrmarkt während des Festivals nicht verlassen. Lido Sounds: Zutrittsregeln lassen die Wogen hochgehen

Mehr als 100 KonsumentInnen haben sich bereits an den Konsumentenschutz gewandt, weil sie diese Einschränkung nicht verstehen und hinnehmen wollen. So ist am Samstag beispielsweise Einlass um 12 Uhr und das Konzert der Toten Hosen endet laut Timetable um 23 Uhr. Die BesucherInnen wären gezwungen, über zehn Stunden am Gelände zu verbringen, ohne beispielsweise daheim zu duschen oder zu essen, die Innenstadt zu besichtigen oder auch nur kurz wärmere Kleidung für den Abend zu holen.

Die AK-Konsumentenschützer vertreten die Ansicht, dass die Verweigerung des Wiederzutritts nicht zulässig ist. Beim Kauf der Tickets wurde nicht auf diese Regelungen hingewiesen. Auch in den zugehörigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet sich keine Information dazu. Der Ausschluss des nochmaligen Eintrittes wurde daher nicht Vertragsinhalt. Ein Hinweis auf der Website (in den FAQ) ist jedenfalls unzureichend.

Die AK Oberösterreich hat deshalb den Veranstalter aufgefordert, von dieser Regelung Abstand zu nehmen, den Wiederzutritt für alle Tagesbesucher zu ermöglichen und die Informationen dazu (FAQ) auf der Website umgehend zu korrigieren.

AK: Uhrzeit dokumentieren

"Sollten Sie das Festivalgelände verlassen müssen und werden am neuerlichen Betreten des Festivalgeländes gehindert, dokumentieren Sie jedenfalls die genaue Uhrzeit, um einen anteilsmäßigen Ersatz beim Veranstalter zu verlangen", rät die Arbeiterkammer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper