Biker (57) in Zell am Moos gegen Hauswand geschleudert: schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Motorrad in Zell am Moos unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte und rechts von der Fahrbahn abkam.

Dort stieß er zunächst gegen einen Erdwall und wurde dann gegen eine Hausmauer geschleudert. Mit seinem Handy konnte er noch selbstständig die Rettung verständigen.

Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 6" ins Krankenhaus geflogen.

