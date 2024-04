Mann drohte Partnerin und Nachbarin in Wien mit Umbringen

Nach den verbalen Attacken soll es in der Wohnung des 48-Jährigen laut Polizei zu einem sexuellen Übergriff sowie körperlichen Misshandlungen gegen seine Lebensgefährtin gekommen sein. Aus Notwehr heraus griff die 42 Jahre alte Frau zu einem Küchenmesser, stach auf den Mann ein und konnte flüchten. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Ausgangspunkt der gewalttätigen Auseinandersetzung war die Wohnung der Nachbarin. Dort verbrachte die 42-jährige Österreicherin Zeit und plauderte mit ihrer Bekannten. Ihr Partner kam im Laufe des Abends hinzu und war bereits stark alkoholisiert. Nachdem die Lage rasch eskaliert war und der bosnische Staatsbürger beide Frauen mit dem Tod bedroht hatte, ging er mit seiner Lebensgefährtin in die eigenen vier Wände zurück. Dort - wo sich auch die beiden kleinen Kinder der Frau zu dem Zeitpunkt aufhielten - soll es dann zu weiteren Übergriffen gekommen sein, bei denen sich die 42-Jährige schließlich mit einem Messer wehrte und aus der Wohnung flüchten konnte.

Vorläufige Festnahme

Die herbeigerufene Polizei erreichte den Tatort kurz nach 20.00 Uhr und nahm den Mann vorläufig fest. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt vorgefunden, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Nach einer ersten notfallmedizinischen Versorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Frau wurde zur Abklärung in ein Spital transportiert. Bei dem Tatverdächtigen konnte eine Alkoholisierung von über einem Promille festgestellt werden.

Die beiden unter zehn Jahre alten Kinder der Frau sind von Angehörigen abgeholt worden. Die Kinder- und Jugendhilfe wurde über den Vorfall informiert. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen. Gegen den Tatverdächtigen werden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.

