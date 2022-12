Jubel im Mühlviertel: Das BORG Bad Leonfelden gewinnt die "SIE"-Challenge

Aufgabe bei der "SIE"-Challenge der Poxrucker Sisters und der OÖN war es, eine eigene Version des Songs "SIE" auf Social Media zu posten. Sechs Gruppen erreichten per Juryentscheid das Finale, nun stehen die Sieger fest: Der Musikzweig des BORG Bad Leonfelden gewann klar vor der Musikkapelle/Chorgemeinschaft St. Peter am Wimberg. Die Schüler erhalten als Preis ein Proberaum-Konzert der Poxrucker Sisters, insgesamt wurden beim Final-Voting mehr als 183.000 Stimmen abgegeben. Ebenfalls ins Finale hatten es die Landesmusikschule Mattighofen, die Feuerwehrmusik Rainbach, der Boundless Chor Gaspoltshofen und ChorLibe aus Lichtenberg geschafft.

Preis: Proberaum-Konzert

In Bad Leonfelden ist der Jubel über den Sieg groß. "Wir freuen uns auf das Konzert mit den Poxrucker Sisters", sagt Barbara Wolfmayr, Koordinatorin des Musikzweiges. 60 Schülerinnen und Schüler sangen das Lied ein, 13 Schüler nahmen es teils per Handy auf und schnitten das Video, sechs Schüler sorgten für den richtigen Ton. Einen Tag vor Abgabeschluss reichte die Schule das Video ein, bei dem sie es sogar schaffte, OÖN-Zeitungen einzubauen. Auch das Voten auf nachrichten.at wurde generalstabsmäßig geplant – so stimmten die Schüler zu Stundenbeginn regelmäßig kollektiv ab.

Steffi Poxrucker Bild: Volker Weihbold

Die Poxrucker Sisters freuen sich mit den Schülern. "Sie haben musikalische Qualität bewiesen und ein tolles Live-Video gestaltet", sagt Steffi Poxrucker. Insgesamt waren 50 Musikgruppen aus ganz Österreich dabei. Für alle Teilnehmer gibt es als Dankeschön die Noten des neuen Weihnachtssongs "Weihnochtn für mi". Als weitere Preise gibt es Überraschungspakete und Freikarten, die Gewinner verständigen die Poxrucker Sisters via Social Media. Für manche wird es noch eine besondere Überraschung geben, sagt Steffi Poxrucker: "Wir feiern nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Es kann sein, dass wir uns bei der einen oder anderen Formation melden werden."

Die Finalisten der SIE-Challenge:

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben