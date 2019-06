Aus Solidarität: Bartoli sagt drei Scala-Auftritte ab

Damit drücke sie ihre Solidarität mit Pereira aus, berichtete "Corriere della Sera". Auf ihrer Facebook-Seite kündigte die 53-jährige Mezzosopranistin an, dass sie nicht die Rolle der Cleopatra in der Produktion von Händels "Giulio Cesare in Egitto" in der Regie von Robert Carsen übernehmen wird.

Bartolis Beschluss setzt die Scala unter Druck. Pereira unterhält freundschaftliche Beziehungen auch zum Stardirigenten Zubin Mehta, der ebenfalls Auftritte in Mailand absagen könnte. Beobachter erwarten, dass der Wiener Staatsoperndirektor Dominique Meyer am 28. Juni als neuer Intendant bekannt gegeben wird.