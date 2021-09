Es war ein monumentaler Moment in der Pop-Geschichte: Fast 40 Jahre nach ihrer Trennung meldeten sich ABBA am Donnerstagabend zurück. Angekündigt wurden ein neues Album namens "Voyage" (5. 11.) sowie eine Reihe von Konzerten in London – mit den Musikern als Avatare. Als Vorgeschmack präsentierten die Schweden die beiden neuen Songs "I Still Have Faith in You" und "Don’t Shut Me Down".