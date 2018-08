BMW baut Werk in Ungarn

DEBRECEN. Völlig überrascht hat BMW mit der Ankündigung, in der Nähe von Debrecen (Ungarn) ein Automobil-Werk zu errichten.

150.000 Autos jährlich Bild: BMW

Das Projekt wird eine Milliarde Euro kosten, geplant ist die Fertigung von 150.000 Fahrzeugen jährlich – darunter auch Elektroautos. 1000 Mitarbeiter werden ab dem Produktionsstart in der zweiten Jahreshälfte 2019 in dem Werk beschäftigt sein. Eine Neuerung in dem Werk Debrecen ist, dass Verbrennungs-, Hybrid- und E-Motoren auf ein und demselben Band in die Fahrzeuge eingebaut werden.

