Zentralbanken fordern rasche Zinserhöhungen

Die Zinssätze sollten rasch angehoben werden, forderte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am gestrigen Sonntag. "Der Schlüssel für die Zentralbanken liegt darin, schnell und entschlossen zu handeln, bevor sich die Inflation verfestigt", so BIZ-Generaldirektor Agustin Carstens im Jahresbericht der in der Schweiz ansässigen Organisation.

Die BIZ hält eine weiche Landung der Wirtschaft – bei der die Zinsen steigen, ohne eine Rezession auszulösen – immer noch für möglich. Sie räumt aber ein, dass die Situation schwierig sei. "Vieles wird davon abhängen, wie dauerhaft diese inflationären Schocks sind", sagte Carstens.